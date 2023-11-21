Дзагоев: Тошич прекрасно понял моё решение. Он тоже думал завершить карьеру из-за колена

Экс-хавбек «Ламии», «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев признался, что его бывший партнёр по ЦСКА Зоран Тошич прекрасно понял его решение завершить профессиональную карьеру.

«Тошич сразу сказал, что прекрасно меня понимает, у него тоже приличные проблемы с коленом. Это тяжело, ты морально истощаешься. Он сам недавно хотел завершить карьеру, но клуб его уговорил – сейчас, слава Богу, у него всё в порядке, играет», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Последним клубом Алана была греческая «Ламия». До этого хавбек играл за «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.