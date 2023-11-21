Красич: Зделар и Гаич счастливы в России и ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич высказался о его соотечественниках, которые сейчас играют в армейском клубе.

«С Миланом [Гаичем] пообщаться пока не удалось, а с Сашей [Зделаром] говорили, да. Я расспросил, как у него дела в России. Саша говорит, что всё просто фантастически, что им хорошо и в клубе, и в Москве. Они счастливы тут. Мне нравится, как они играют, но могут ещё лучше. И я не сомневаюсь, что будут», — сказал Краcич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Милош Красич выступал за ЦСКА с июля 2004 года по август 2010-го. Всего за армейскую команду он провёл 229 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Из московского клуба Красич перебрался в «Ювентус». Также он выступал за «Войводину», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию Гданьск». Пиковая трансферная стоимость Милоша, по сведениям Transfermarkt, составляла € 20 млн.