Осинькин: Дзагоев всегда любил играть и быть полезным. Почувствовал, что его время прошло

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о завершившем профессиональную карьеру футболиста Алане Дзагоеве.

«Алан очень любил футбол. Я понимаю, что он закончил только из-за того, что травмы не дают ему полноценно играть. Просто только лечиться Алан не хочет. Он всегда любил играть и быть полезным. Сейчас сам почувствовал, что, видимо, время его прошло. У Алана была большая карьера. Он очень рано начал играть в серьёзный футбол. Когда-то надо было заканчивать. Понятно, что кто-то в это время ещё может играть. Алан провёл большое количество матчей на самом высоком уровне с большой интенсивностью. У любого организма есть свой ресурс», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока сегодня, 21 ноября. Осинькин был тренером Дзагоева в детском и юношеском возрасте.