Гендиректор «Пари НН» прокомментировал интерес «Ариса» к Севикяну

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слова главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, который сообщил об интересе к Эдгару Севикяну.

«Про интерес из Кипра мы давно слышали. Работаем по стратегии «развивая игроков — развивается клуб». Если сторона, которая предлагает нам сотрудничество, даёт возможность роста нашему футболисту и от этого развивается «Пари НН», то мы вступим в переговоры, нам такое нравится. Мы заинтересованы в том, чтобы Севикян рос. Если Кипр для него не рост, то для нас тоже. Будем опираться на то, что хочет сам Эдгар, но это должно быть со знаком плюс [для команды], а не в убыток. Мы хотим сохранить Севикяна и всех игроков, которые созидают на поле. Сейчас Эдгар основной и важный футболист для нашего клуба. Если он останется дальше играть в «Пари НН», будем рады», — приводит слова Гусейнова Metaratings.

В нынешнем сезоне Севикян провёл 15 матчей в рамках РПЛ и забил четыре гола.