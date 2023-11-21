Осинькин ответил на вопрос, получится ли у Дзагоева тренерская карьера

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, получится ли у экс-футболиста ЦСКА Алана Дзагоева, объявившего о завершении карьеры футболиста, стать тренером.

«Получится ли из Дзагоева тренер? Я слышал, что он в дальнейшем видит себя тренером. Понимаю, что сейчас он будет на распутье. Надеюсь, то, что Алан умеет понимать самые сложные ситуации, поможет ему в будущем. Если это тренерская карьера, значит, тренерская. Понятно, что кроме футбола ему было бы трудно ещё во что-то глубоко погрузиться. Он всегда был погружён, полностью отдавался. Времени, чтобы освоить ещё что-то в жизни, у него не было, как и у большинства больших футболистов», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Осинькин был тренером Дзагоева в детском и юношеском возрасте.