Чанов назвал лучшую тройку вратарей, с которой работал в ЦСКА

Бывший тренер вратарей московского ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов назвал сильнейшую тройку вратарей, с которой работал.

«Второй по таланту вратарь после Игоря Акинфеева, с которым я работал? Ребят было много — 17 вратарей сборной. Можно каждого вратаря разложить, но та последняя тройка, что была в ЦСКА, наверное, она наиболее памятная. Это и Габулов, и Мандрыкин, и Акинфеев. Пусть будет эта тройка. Всё-таки Акинфеев и Габулов не зря оказались в составе сборной России на чемпионате мира-2018. Из трёх вратарей были двое моих», — приводит слова Чанова Legalbet.

Стоит отметить, что Вениамина Мандрыкина уже нет в живых. В 2010 году вратарь попал в автокатастрофу, после чего был прикован к постели. В августе 2023 года он ушёл из жизни.