Мюллер рассказал, планирует ли он завершать карьеру после нынешнего сезона

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, собирается ли он завершать профессиональную карьеру футболиста в случае, если мюнхенский клуб не продлит с ним контракт, который истекает по окончании нынешнего сезона.

«Я определённо хочу играть ещё после 2024 года. Мне всё ещё нравится находится на поле, надеюсь, по мне это видно», — приводит слова Мюллера BILD.

Напомним, в нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. В общей сложности Мюллер провёл на поле 483 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.