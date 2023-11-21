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Игрок сборной Англии Уоткинс: мы — фактор страха для других команд на Евро-2024

Игрок сборной Англии Уоткинс: мы — фактор страха для других команд на Евро-2024
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Нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» Олли Уоткинс поделился мнением о силе нынешней английской национальной команды.

«Думаю, что мы действительно находимся в хорошей форме. Мы остались непобедимыми в отборочной группе и сохранили лидерские позиции, так что здесь нет негатива — только позитив. Хотя мы и не выиграли последний матч с Северной Македонией (0:0), но мы всё равно играли хорошо и создали много моментов. Но ничего не даётся просто так.

Как остальные команды на Евро-2024 будут воспринимать нас? Они будут бояться играть с нами. Мы — одна из лучших команд в мире. У нас есть игроки мирового класса, так что мы определённо являемся фактором страха для других команд», — приводит слова Уоткинса Evening Standard.

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