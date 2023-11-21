Красич предположил, почему Олич-тренер не добился успеха в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич предположил, почему Ивица Олич не добился успеха в России в качестве тренера.

«К сожалению, Олич проработал недолго. Он молодой, на тот момент только закончил обучение. Нужно было время. А в большом клубе все ждут от тренера побед. Мне жалко, что у него не сложилось в ЦСКА. Ивица очень хороший человек, у него была сумасшедшая карьера. Если он будет продолжать как тренер, у него точно получится. Может, он ещё вернётся в ЦСКА», — сказал Краcич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Милош Красич выступал за ЦСКА с июля 2004 года по август 2010-го. Всего за армейскую команду он провёл 229 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Из московского клуба Красич перебрался в «Ювентус». Также он выступал за «Войводину», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию Гданьск». Пиковая трансферная стоимость Милоша, по сведениям Transfermarkt, составляла € 20 млн.