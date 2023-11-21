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Владимир Федотов отреагировал на открытие выставки кубков ЦСКА

Владимир Федотов отреагировал на открытие выставки кубков ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на открытие выставки кубков, завоёванных армейцами.

«Открытие выставки кубков футбольного клуба ЦСКА, думаю, очень символично в год столетия истории ЦСКА, и завоевать эти трофеи — два кубка в мужском и женском футболе — это почётно. Это произведение искусства, хорошая реклама и популяризация», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Николай Волобуев.

Во вторник, 21 ноября, в Москве на станции метро «ЦСКА» прошло открытие выставки трофеев одноимённого футбольного клуба. В рамках открытия выставки представители ЦСКА продемонстрировали два Кубка России, которые мужская и женская команды армейцев завоевали в 2023 году. Женская команда в последнем финале Кубка России разгромила «Зенит» со счётом 4:1. ЦСКА под руководством Федотова завоевал Кубок России сезона‑2022/2023, переиграв в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

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