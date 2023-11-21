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Евгений Луценко — о своей карьере: жалею, что не выиграл трофеи и не попал в сборную

Евгений Луценко — о своей карьере: жалею, что не выиграл трофеи и не попал в сборную
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Бывший нападающий «Динамо», «Торпедо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко высказался о своей карьере, выразив сожаление, что так и не выиграл ни одного трофея.

«Во всех своих командах я был одним из лидеров, боевой единицей. Но у меня всегда была цель — стать чемпионом России и поиграть за сборную. Этого, к сожалению, не случилось. Не хватило удачи, чтобы попасть в нужное русло и начать выигрывать трофеи. Самый простой пример: в середине моего первого сезона в «Динамо» Сёмин позвал в «Локомотив». Клубы не договорились, и я остался. Палыч с «Локомотивом» через три месяца взял Кубок России, а ещё через год — чемпионство. Я так особо ничего и не выиграл, чем не могу быть доволен», — приводит слова Луценко Sport24.

Евгений Луценко — воспитанник московского «Торпедо». Также российский нападающий играл за «Ростов», «Мордовию», «Динамо» и тульский «Арсенал».

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