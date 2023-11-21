Владимир Федотов: у ЦСКА недокомплект, но есть костяк с желанием побеждать

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о недокомплекте состава команды.

«В конце летнего трансферного окна сорвались несколько игроков. У команды есть недокомплект, но есть и костяк с желанием побеждать. Команда эту паузу на сборные использует по максимуму. Это позволяет нам отдохнуть и набраться сил», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Николай Волобуев.

В данный момент армейцы находятся на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 15 проведённых матчей. Также ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В следующую среду, 29 ноября, подопечные Владимира Федотова проведут первый матч четвертьфинала этого турнира с «Ростовом».