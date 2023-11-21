Алдонин: Дзагоев принял мужское решение. Он один из лучших, с кем я играл

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин сказал, что его бывший партнёр по армейской команде Алан Дзагоев принял мужское решение.

«Здесь вопрос не возраста, а количества травм. Он принял решение по своему самочувствию. В его возрасте ещё можно играть в футбол, но все мы прекрасно понимаем, что постоянно набирать форму и лечиться… Он сделал по-мужски и принял решение, чтобы не подводить руководство, которое делало на него ставку. Не сказать, что у него выдающаяся карьера, но Алан один из лучших футболистов, с кем я играл», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 21 ноября, Дзагоев объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Алан выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.