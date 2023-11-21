Агент Кирилла Глебова рассказал, что игрок начал тренироваться с ЦСКА после травмы

Агент 18-летнего футболиста московского ЦСКА Кирилла Глебова Антон Железняков рассказал, что игрок начал тренироваться с армейской командой после травмы.

«Вчера у Кирилла была первая тренировка в общей группе ЦСКА. Всё нормально, тренируется в штатном режиме, нет каких-то болевых ощущений, потихоньку возвращается в строй. Сыграет с «Динамо»? Сложно сказать, время надо, чтобы форму набрал. Решение зависит от тренерского штаба», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Напомним, Глебов получил травму в молодёжной национальной команде, которая проводила октябрьские сборы в Бразилии.

В нынешнем сезоне 18-летний игрок сыграл за ЦСКА семь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.