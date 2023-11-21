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Барриос стал лидером первого круга РПЛ по количеству удачных отборов

Колумбийский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос стал лидером первого круга МИР Российской Премьер-Лиги по количеству удачных отборов, сообщает МИР РПЛ.

В первых 15 матчах сезона Барриос совершил 46 удачных отборов. На втором месте находится игрок «Локомотива» Максим Ненахов с 42 удачными отборами, при этом россиянин сыграл на 166 минут меньше, чем игрок сине-бело-голубых.

Третье, четвёртое и пятое места заняли игрок «Факела» Ильнур Альшин, защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл и футболист «Рубина» Дмитрий Кабутов. Все они совершили 41 удачный отбор.

В нынешнем сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийца составляет € 16 млн.