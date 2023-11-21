Защитник «Динамо» Лепский: вряд ли проведу всю карьеру в Москве. Мечтаю играть в ЛЧ

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский высказался о своих карьерных перспективах.

«Если честно, пока вообще не задумывался об аренде в клуб Российской Премьер-Лиги или Первой лиги. Не могу пока ничего сказать по этому поводу, так как не знаю, как оно будет. При этом агента на данный момент у меня нет.

Могу ли представить, что как и Шунин проведу всю жизнь в одной команде (голкипер Антон Шунин выступает за «Динамо» с семи лет. — Прим. «Чемпионата»)? Наверное, всё же нет, потому что у меня чуть другая мечта, более глобальная. Мне бы хотелось играть в Лиге чемпионов за европейский топ-клуб. Выйти на «Сантьяго Бернабеу» в составе мадридского «Реала». В этом плане меня очень мотивирует пример Арсена Захаряна, уехавшего летом в «Реал Сосьедад», — приводит слова Лепского Metaratings.