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Легенда ЦСКА Милош Красич: пойду учиться на тренера

Легенда ЦСКА Милош Красич: пойду учиться на тренера
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич заявил о готовности начать тренерскую карьеру.

«Сейчас я отдыхаю, нигде не работаю. У меня нет никакой должности. Не знаю, что будет через год-два-три. Возможно, буду где-то работать. Это точно будет близко к полю. 100% пойду учиться на тренера. Я был молодым игроком — почему бы теперь не передать свой опыт таким же?» — передаёт слова Красича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Красич выступал за ЦСКА на протяжении шести лет (с 2004 по 2010 год). В составе армейцев он стал победителем Кубка УЕФА. Также серб завоевал с московским клубом два чемпионских титула, четыре Кубка и четыре Суперкубка России. Помимо ЦСКА, Красич выступал за «Ювентус», «Фенербахче» и «Бастию».

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