Globe Soccer Awards объявила номинантов на звание лучшего женского клуба года
Стали известны женские команды, претендующие на звание лучшей по итогам текущего года в соответствии с версией Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.
Претендентами на звание лучшего женского клуба года стали:
Нидерланды: «Аякс»
Англия: «Арсенал», «Челси»
Испания: «Барселона»
Германия: «Бавария», «Вольфсбург»
Португалия: «Бенфика»
Франция: «Лион»
Италия: «Рома»
Соединённые Штаты Америки: «Портленд Торнс»
Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах декабря каждого года в Дубае. В 2022 году лучшим женским клубом года по версии Globe Soccer Awards был признан французский «Лион».
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