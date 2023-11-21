Globe Soccer Awards объявила номинантов на звание лучшего женского клуба года

Стали известны женские команды, претендующие на звание лучшей по итогам текущего года в соответствии с версией Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Претендентами на звание лучшего женского клуба года стали:

Нидерланды: «Аякс»

Англия: «Арсенал», «Челси»

Испания: «Барселона»

Германия: «Бавария», «Вольфсбург»

Португалия: «Бенфика»

Франция: «Лион»

Италия: «Рома»

Соединённые Штаты Америки: «Портленд Торнс»

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах декабря каждого года в Дубае. В 2022 году лучшим женским клубом года по версии Globe Soccer Awards был признан французский «Лион».