Александр Гришин высказался о завершении карьеры Алана Дзагоева

Бывший защитник московского ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о завершении карьеры Алана Дзагоева, выступавшего за армейцев с 2008 по 2022 год.

«Это его решение. Спортсмен завершает карьеру, когда чувствует, что он уже не тянет. Выбор Алана такой. Может быть, ему домой захотелось, никто не знает. Его решение надо поддержать и уважать. Просто так такие решения не принимаются.

Реализовал ли себя полностью Дзагоев за время карьеры? Каждый спортсмен всегда в себе недоволен. То, как Алан играл за ЦСКА, он приносил большую пользу, как и нашей стране, выступая за сборную России. А насчёт реализовал или нет, то каждый человек в своей профессии иногда недоволен и думает, что мог сделать больше. Сколько сделал, столько и сделал. Это его право думать, реализовал он себя полностью или нет», — приводит слова Гришина Legalbet.