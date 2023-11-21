Агент Ренана высказался об уходе игрока из «Зенита»

Агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном уходе игрока из санкт-петербургской команды.

«Уход Ренана из «Зенита»? Есть только консультации по нему», — приводит слова Гарсии «Спорт день за днём».

Напомним, ранее появилась информация, что 20-летний бразилец привлёк внимание нескольких европейских клубов и может покинуть российскую команду.

Ренан является воспитанником бразильского «Коринтианса». Был переведён в основной состав бразильцев летом 2022 года, а уже спустя полгода присоединился к «Зениту». Защитник стал частью компенсации за переход в бразильский клуб нападающего Юри Алберто.

В нынешнем сезоне Роберт сыграл за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года. А интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.