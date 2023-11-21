Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ренана высказался об уходе игрока из «Зенита»

Агент Ренана высказался об уходе игрока из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном уходе игрока из санкт-петербургской команды.

«Уход Ренана из «Зенита»? Есть только консультации по нему», — приводит слова Гарсии «Спорт день за днём».

Напомним, ранее появилась информация, что 20-летний бразилец привлёк внимание нескольких европейских клубов и может покинуть российскую команду.

Ренан является воспитанником бразильского «Коринтианса». Был переведён в основной состав бразильцев летом 2022 года, а уже спустя полгода присоединился к «Зениту». Защитник стал частью компенсации за переход в бразильский клуб нападающего Юри Алберто.

В нынешнем сезоне Роберт сыграл за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года. А интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.

Материалы по теме
Globo: Ренан покинет «Зенит» зимой, им интересуются европейские клубы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android