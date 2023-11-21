Защитник «Динамо» Лепский: в этом сезоне у «Динамо» хорошие шансы на чемпионство

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский высказался о шансах своей команды на золотые медали в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«В этом сезоне у «Динамо» хорошие шансы на чемпионство. Сделаем всё, чтобы отыграть отставание от «Краснодара». Состав у нас сильнее, чем у «быков».

Загадывать не будем, но в этом сезоне у нас действительно очень хорошие шансы», — приводит слова Лепского Metaratings.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 15 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» — семь очков.

В последний раз динамовцы становились чемпионами СССР в далёком 1976 году. В сезоне-2021/2022 команда под руководством Сандро Шварца заняла третье место в Российской Премьер-Лиге, пропустив вперёд только «Зенит» и «Сочи».