Владимир Федотов: Дзагоев заслужил прощальный матч за ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов заявил, что бывший игрок красно-синих Алан Дзагоев заслужил прощальный матч за армейскую команду.

«Алан служил верой и правдой клубу ЦСКА. Он настоящая легенда клуба и всего российского футбола. Считаю, что он может собой гордиться. У него хорошая получилась карьера.

Попробовал в Греции, но немного не получилось. Тут ничего страшного нет.

Считаю, что Алан заслужил прощальный матч за ЦСКА. Дзагоев столько отдал клубу сил и всего себя, что он обязательно заслуживает прощания с клубом. Даже если он захочет работать и его пригласят в клуб, у него есть всё, чтобы быть отличным сотрудником ЦСКА», — приводит слова Федотова Sport24.

Напомним, сегодня, 21 ноября, Дзагоев объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Алан выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.