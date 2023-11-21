«Рубин» отреагировал на решение Дзагоева завершить карьеру

«Рубин» прокомментировал новость о завершении карьеры полузащитника Алана Дзагоева, выступавшего за казанцев в сезоне-2022/2023. Также пресс-служба клуба опубликовала трогательное видео, посвящённое футболисту.

«Алан Дзагоев провёл в «Рубине» не так много времени, но это было круто. Спасибо, Алан!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Рубина».

Последним клубом Дзагоева была греческая «Ламия», за которую он провёл лишь два матча. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе «Рубина», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.