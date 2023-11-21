Красич: ЦСКА идёт на пятом месте. Нужно больше стараться и бороться до конца

Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич поделился впечатлениями от последних результатов своего бывшего клуба.

«У ЦСКА всегда большие амбиции. Видел, что сейчас команда идёт на пятом месте. Будет борьба, впереди второй круг. У ЦСКА хорошая команда, но нужно больше стараться и бороться до конца. Конечно, у ЦСКА есть классные игроки, но и другие команды выступают хорошо. Желаю ЦСКА хорошо играть, брать медали и трофеи!» — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова набрали 25 очков после 15 туров. В прошлом сезоне армейцы заняли второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на 12 очков.