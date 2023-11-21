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Объявлены претенденты на звание любимого игрока фанатов по версии Globe Soccer Awards

Объявлены претенденты на звание любимого игрока фанатов по версии Globe Soccer Awards
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Стали известны претенденты на звание любимого игрока болельщиков по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

На победу в этой номинации претендуют Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Роберт Левандовски («Барселона», Испания), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Неймар («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Лионель Месси («Интер Майами», США), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия) и Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Испания).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В прошлом году по версии Globe Soccer Awards награду любимого игрока фанатов взял Мохамед Салах.

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