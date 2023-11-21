Защитник Лепский: за два дня до игры Личка объявил состав с моей фамилией. Я сидел в шоке

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал об эмоциях после своего дебюта за главную команду бело-голубых.

«В сентябре у нас на тренировках практически не было центральных защитников. Был я и Нико Маричал. Бальбуэна только вернулся из сборной за день до игры, поэтому Марцел в интервью сказал, что Фабиан не будет играть. Роберто Фернандес приболел за неделю до игры, и я всю эту неделю тренировался и понимал, что мне могут предоставить шанс. За два дня до игры Марцел на теории объявил состав с моей фамилией. Я сидел в шоке, но был безумно рад.

Мандражировал на той тренировке, когда объявили состав, но затем ко мне все подошли, в том числе и Марцел, поддержали и сказали, что это просто футбол. Играй, как умеешь, и всё получится.

Во втором моём матче за «Динамо» в Кубке России уверенности было больше, но теперь ко мне уже никто не подходил. Я, скажем так, шёл на игру со своей инструкцией и сыграл менее удачно.

В принципе, готов играть на любой позиции. Если более детально, то, наверное, слева в защите, потому что в академии уже играл на левом фланге обороны, — приводит слова Лепского Metaratings.