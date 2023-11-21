ЭСК: судья дважды правильно не назначил пенальти в ворота «Арсенала» в игре с «Соколом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила решения арбитра Александра Машлякевича в матче 18-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Арсеналом». Встреча завершилась разгромной победой тульской команды — 3:0.

«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Арсенал» на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном пограничном эпизоде комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Арсенал» №6 Владислава Левина в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Сокол» №33 Данилом Ежковым в собственной штрафной площади, так как незначительный контакт, произошедший с соперником со стороны защитника, не являлся очевидным основанием для назначения пенальти. Мнения членов комиссии разделились поровну, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Арсенал» на 60-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Арсенал» №3 Эрвинга Джо Ботаки в единоборстве за верховой мяч с игроком атакующей команды «Сокол» №77 Дмитрием Сасиным в собственной штрафной площади, так как руки защитника при выпрыгивании вверх двигались естественно, с его стороны не было дополнительного движения в сторону соперника и контакт между игроками не являлся наказуемым. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Арсенал» №92 Дмитрия Баркова на 93-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды «Сокол» №21 Никиты Козловского в единоборстве с ним за мяч комиссия единогласно квалифицирует как серьёзное нарушение правил игры, так как игрок «Арсенала» допустил высокий наступ открытыми шипами с продавливанием в область голени соперника, угрожая его безопасности. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля данного игрока за серьёзное нарушение правил игры», — говорится на официальном сайте РФС.