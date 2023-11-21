Президент РФС — о работе Карпина в сборной России: не дал повода усомниться в себе

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу главного тренера сборной России Валерия Карпина в уходящем 2023 году.

«У нас с Валерием Георгиевичем подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Этот специалист не давал поводов усомниться в своей работе.

Считаю, что в 2023 году сборная России проделала большую работу. С одной стороны, большое количество футболистов дебютировали за сборную, познакомились с новыми для национальной команды игроками. С другой стороны, по последним играм вы видите, что сформировался костяк сборной, на который опирается Карпин», — приводит слова Дюкова Sport24.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В этом году национальная команда провела восемь товарищеских матчей: в трёх играх добилась победы (с Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0)), четыре раза сыграла вничью (с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2)) и один раз проиграла (Египту U23 (1:2)).