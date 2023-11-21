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Стал известен состав сборной ФНЛ на матч со сборной Медиалиги

Опубликован состав сборной ФНЛ на товарищескую встречу со сборной Медиалиги. Имена игроков стали известны интернет-порталу Metaratings.

Вратари: Ростислав Солдатенко («Алания»), Давид Волк («Динамо» Махачкала), Даниил Фролкин («Черноморец»).

Защитники: Алан Багаев, Давил Шавлохов (оба — «Алания»), Муталип Алибеков («Динамо»), Ян Гудков («Сокол»), Дмитрий Шадринцев («Шинник»), Михаил Рыбалко («Балтику-БФУ»).

Полузащитники: Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов (оба — «Химки»), Виталий Шитов, Денис Самойлов (оба — «Тюмень»), Александр Гаглоев, Борис Фартуна (оба — «КАМАЗ»), Александр Ломакин, Никита Глушков (оба — «Енисей»), Данил Кленкин («Волгарь»), Шамиль Саадуев («Черноморец»), Ренат Гайннулин («Сахалинец»).

Нападающие: Сердер Сердеров («Динамо»), Абу-Саид Эльдарушев («Акрон»), Саид Алиев («СКА-Хабаровск»), Эльдар Низамутдинов («Шинник»), Илья Азявин («Муром»).

Напомним, матч пройдёт 1 декабря на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Команды проведут два тайма по 30 минут. В случае ничьей будет проведена серия буллиталити.