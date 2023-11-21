Агент Миливоевича: шансов на трансфер в Россию зимой нет

Футбольный агент игрока «Шабаб Аль-Ахли» Луки Миливоевича Федерико Пасторелло заявил, что сербский игрок не переедет в Россию зимой.

«Шансов на трансфер в Россию в зимнее трансферное окно нет, перехода не будет», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, нынешним летом московское «Динамо» интересовалось 32-летним полузащитником «Кристал Пэлас», однако серб перешёл в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в качестве свободного агента. В этом сезоне Лука сыграл за эмиратский клуб девять матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkrt, рыночная стоимость серба составляет € 2 млн.

Миливоевич за свою карьеру поиграл за «Раднички 1923», «Раду», «Црвену Звезду», «Андерлехт», «Олимпиакос» и «Кристал Пэлас».