Игрок Кубы отказался отдать свою единственную футболку в обмен на майку Миранчука

Футболист сборной Кубы Фабьян Глоор после товарищеского матча с национальной командой России отказался отдать свою единственную футболку в обмен на майку Антона Миранчука, сообщает пресс-служба сборной России.

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Обменяться экипировкой на память предложил Миранчук, но кубинец извинился и объяснил, что у их сборной только один комплект формы, за которым игроки следят сами. Россиянин в итоге просто подарил свою майку сопернику.

Напомним, 20 ноября проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.