Лепский: можно заявить Личку играющим тренером «Динамо», почему нет? Человек в форме

Защитник «Динамо» Иван Лепский поделился эмоциями от товарищеского матча, в котором его команда была сильнее медийной команды 2DROTS (2:1). В этой игре в стартовом составе москвичей на поле вышел главный тренер Марцел Личка. Он отыграл девять минут, после чего был заменён.

«Впечатлений от этого матча очень много, и все исключительно хорошие. Очень рад, что сыграл целый матч, мы выиграли, провели неплохую игру с хорошим соперником при 22 тысячах болельщиков. Очень было классно играть в такой атмосфере.

Был ли у меня особый настрой на 2DROTS? Нет, я же не являлся частью их семьи. Я один матч за них провёл, в нескольких роликах отснялся, и всё. Для меня эта игра не носила принципиального характера.

Как оценю появление Лички на поле? Никогда не сомневался в футбольных качествах Марцела. Он частенько подключается на тренировках к нам. Видно, что человек в форме, любит футбол. Можно ли заявить Личку играющим тренером «Динамо» в РПЛ? Мне кажется, можно, почему нет?» – приводит слова Лепского Metaratings.ru.