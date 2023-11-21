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Александр Бородюк: сразу было понятно, что Дзагоев — большой талант

Александр Бородюк: сразу было понятно, что Дзагоев — большой талант
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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк отреагировал на решение полузащитника Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Конечно, сразу было понятно, что Дзагоев — это большой талант. Вне всякого сомнения. У каждого своя футбольная судьба. Каждый игрок сам гораздо лучше чувствует, когда ему закончить. Карьера у Алана вышла очень классная. Играл в солидных клубах и в сборной России. Проявил себя с самой лучшей стороны как в человеческом плане, так и в профессиональном. Пожелаю ему и дальше себя реализовывать в футболе», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Напомним, последним клубом Дзагоева была греческая «Ламия», за которую он провёл лишь два матча. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе «Рубина», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.

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