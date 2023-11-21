«Фулхэм» готов продать Пальинью «Баварии»

«Фулхэм» согласился продать своего полузащитника Жоау Пальинью мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководители лондонского клуба уведомили представителей игрока, что отпустят его в немецкую команду менее чем за € 60 млн, как предполагалось ранее. «Бавария» продолжает наблюдать за прогрессом Пальиньи.

Напомним, в конце минувшего трансферного окна португальский хавбек почти перешёл в стан мюнхенцев, однако боссы немецкой команды не успели оформить трансфер до дедлайна.

В текущем сезоне на счету Пальиньи 12 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Текущее соглашение игрока с английским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн. Ранее сообщалось, что «Бавария» сохраняет интерес к португальского полузащитнику.