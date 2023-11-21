Экс-игрок ЦСКА Попов — о Файзуллаеве: он очень неординарный игрок. Таких сейчас мало

Бывший нападающий московского ЦСКА, а ныне помощник тренера «Алании» Денис Попов заявил, что футболист армейцев Аббосбек Файзуллаев – очень неординарный игрок.

«Кто из новичков больше всего впечатлил? Файзуллаев. Очень неординарный игрок. Таких сейчас мало. У него может быть ещё больший прогресс. Есть все предпосылки для этого. А дальше уже всё будет зависеть от него», — приводит слова Попова «Евро-футбол».

Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 14 матчах во всех турнирах, где отметился одним голом и шестью результативными передачами.

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в МИР РПЛ располагается на пятой строчке с 25 очками.