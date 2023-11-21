Спортдиректор «Ахмата»: надеемся, что сумеем прервать нашу серию поражений

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о подготовке к предстоящим матчам Российской Премьер-Лиги.

«Мы готовимся к матчам РПЛ в штатном режиме. Задача перед Ромащенко на эти игры? Определённой задачи на эти матчи нет, она такая же, как и была раньше: готовиться к каждой игре и выиграть матч. Мы все надеемся, что в предстоящих матчах сумеем прервать нашу серию поражений. Во всяком случае, у нас всё для этого есть», — приводит слова Газзаева Metaratings.

В данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. В ближайшее воскресенье, 26 ноября, грозненцы сыграют с «Оренбургом» в рамках 16-го тура РПЛ.