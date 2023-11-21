Греция — Франция: Коло Муани вывел гостей вперёд

В матче 10-го тура группы B отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Греции и Франции. Команды играют на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Французы сумели выйти вперёд только в концовке первого тайма. На 42-й минуте встречи с передачи Оливье Жиру отличился нападающий Рандаль Коло Муани — 1:0 в пользу «трёхцветных».
Сборная Греции занимает третье место в турнирной таблице группы B. Команда после семи сыгранных матчей набрала 12 очков. Сборная Франции находится на первой строчке с 21 очком.
Отметим, греки лишились шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы через отбор. Французы, в свою очередь, обеспечили себе участие в предстоящем турнире.
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