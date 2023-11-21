Силкин: не понимаю, зачем Кубе нужен тренерский штаб

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился эмоциями от победы сборной России над командой Кубы в товарищеском матче.

«Результат неплохой, но соперник… Если бы надо было забить 20, забили бы 20. Куба просто никакая. По нашим воротам, по сути дела, ни разу не пробили. Мне стало всё понятно, ещё когда стало известно о проблемах с бутсами. Не думаю, что матчи с такими соперниками нужны. В таких играх мы не сталкиваемся с сопротивлением и не становимся сильнее. Конечно, про современную манеру футбола говорить не приходится. Я не понимаю, зачем Кубе нужен тренерский штаб. Игроки сами справятся не хуже или хотя бы так же», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.