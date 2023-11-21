Андрей Аршавин высказался о завершении карьеры Алана Дзагоева

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение полузащитника Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Насколько слышал, Алан получил травму серьёзную. Думаю, решение завершить карьеру с этим связано. Трудно как‑то прокомментировать то, что он часто травмировался. Значит, у него просто такая физиология. Дзагоева часто сравнивают по таланту со мной? Это сложно оценить. Но, безусловно, он одарённый игрок. Хороший, умный, техничный футболист, который хорошо видит поле. Он много сделал для ЦСКА и себя», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, последним клубом Дзагоева была греческая «Ламия», за которую он провёл лишь два матча. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе «Рубина», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.