Франция не смогла обыграть Грецию в заключительном туре отбора на Евро-2024

Завершился матч 10-го тура группы B отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Греции и Франции. Команды играли на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 2:2.

Французы сумели выйти вперёд только в концовке первого тайма. На 42-й минуте встречи с передачи Оливье Жиру отличился нападающий Рандаль Коло Муани. На 56-й минуте сборная Греции сумела сравнять счёт усилиями хавбека Анастасиоса Бакасетаса. Спустя всего лишь четыре минуты «эллины» смогли выйти вперёд. Отличился нападающий Фотис Иоаннидис. На 74-й минуте французы восстановили равенство в счёте. Гол на свой счёт записал Юссуф Фофана. Матч так и завершился — 2:2.

Таким образом, сборная Греции заняла третье место в турнирной таблице группы B. Команда после восьми сыгранных матчей набрала 13 очков. Сборная Франции выиграла свою группу с 22 очками.