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Марио Балотелли надеется сыграть за сборную Италии на Евро-2024

Марио Балотелли надеется сыграть за сборную Италии на Евро-2024
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Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал о желании вновь сыграть за национальную команду.

«Думаю, я по-прежнему сильнейший, когда здоров. Сколько ударов по воротам нанесли Распадори и Скамакка в последнем матче? Два? Я хочу снова играть за сборную, когда залечу травму. Я всегда надеюсь получить вызов. Я несколько раз встречался со Спаллетти, мы хорошо пообщались», – приводит слова Балотелли TV Play.

Напомним, Балотелли дебютировал в сборной летом 2010 года. За время своих выступлений в национальной команде Италии нападающий сыграл в 36 матчах, в которых отметился 14 голами.

В данный момент Балотелли выступает за команду «Адана Демирспор». Контракт нападающего с турецким клубом действует до конца июня 2024 года.

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