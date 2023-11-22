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Бразилия — Аргентина: текстовая трансляция матча отбора на ЧМ-2026 начнётся в 3:30

Бразилия — Аргентина: текстовая трансляция матча отбора на ЧМ-2026 начнётся в 3:30
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Сегодня, в ночь на 22 ноября по московскому времени, состоится встреча 6-го тура отборочного этапа на чемпионат мира — 2026 в Южной Америке между сборными Бразилии и Аргентины. Матч пройдёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пьеро Маса Гомесом (Чили). Стартовый свисток прозвучит в 3:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 6-й тур
22 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров Аргентина лидирует в турнире с 12 очками. Бразилия занимает пятую позицию с 7 очками.

Аргентина в прошлом матче проиграла Уругваю (0:2). Она прервала серию из восьми подряд выигранных встреч после ЧМ-2022.

Бразилия потерпела в отборе два поражения подряд. Несколько дней назад она уступила Колумбии (1:2), а в октябре проиграла Уругваю (0:2).

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