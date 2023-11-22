США и Панама отобрались на Кубок Америки-2024

Состоялись два ответных матча стадии 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. Они одновременно являются стыковыми играми в отборе на Кубок Америки — 2024.

Тринидад и Тобаго — США — 2:1 (первый матч 0:3);

Панама — Коста-Рика — 3:1 (первый матч 3:0).

Сборные США и Панамы по итогам двухматчевых противостояний вышли в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ, участники которого получают путёвки и на Кубок Америки — 2024.

В других четвертьфиналах в ночь на 22 ноября по московскому времени сыграют Канада — Ямайка (первый матч 2:1) и Мексика — Гондурас (первый матч 0:2).

Проигравшие на этой стадии команды смогут побороться ещё за две путёвки в марте следующего года в раунде плей-ин.

Всего в Кубке Америки — 2024 примут участие 16 команд: 10 из Южной Америки и шесть из зоны КОНКАКАФ. Турнир пройдёт в США с 20 июня по 14 июля. Финал состоится в один день с финалом Евро-2024. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.