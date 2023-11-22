Австрия выиграла два матча подряд у Германии впервые за 92 года

Сборная Австрии благодаря победе над Германией со счётом 2:0 в товарищеском матче 21 ноября установила сразу несколько достижений в противостоянии между командами. Как сообщает Opta Franz, австрийцы впервые с 1931 года выиграли у немцев две встречи подряд. В прошлый раз они победили со счётом 2:1 в товарищеском матче в 2018 году.

В 1931-м команды провели два матча между собой. 92 года назад австрийцы одержали победы со счётом 6:0 и 5:0. С тех пор они никогда не побеждали Германию «всухую» до прошедшего во вторник матча, было только несколько нулевых ничьих.

Сборная Германии потерпела шестое поражение за год при двух ничьих и трёх победах. С 2022 года она выиграла только семь матчей из 23-х. Команда выступит на Евро-2024 как страна-хозяйка турнира.