Начало матча Бразилия — Аргентина отложено из-за беспорядков на стадионе

Сегодня, в ночь на 22 ноября по московскому времени, должна состояться встреча 6-го тура отборочного этапа на чемпионат мира — 2026 в Южной Америке между сборными Бразилии и Аргентины. Матч пройдёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пьеро Маса Гомесом (Чили). Стартовый свисток был запланирован на 3:30 по московскому времени.

Начало матча между Бразилией и Аргентиной отложено из-за драки болельщиков на стадионе. Национальная команда Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение.

После пяти туров Аргентина лидирует в турнире с 12 очками. Бразилия занимает пятую позицию с 7 очками.

Аргентина в прошлом матче проиграла Уругваю (0:2). Она прервала серию из восьми подряд выигранных встреч после ЧМ-2022. Бразилия потерпела в отборе два поражения подряд. Несколько дней назад она уступила Колумбии (1:2), а в октябре проиграла Уругваю (0:2).