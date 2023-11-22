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Узбекистан сыграл вничью с Ираном. Результаты игр отбора ЧМ-2026 в Азии 21 ноября

В Азии проходит второй этап отбора на ЧМ-2026. 21 ноября прошли матчи 2-го тура первого группового этапа. Предлагаем ознакомиться с их результатами.

Группа A

Афганистан — Кувейт — 0:4. Матч проходил в Саудовской Аравии.

Индия — Катар — 0:3.

Группа B

Сирия — Япония — 0:5. Матч прошёл в Саудовской Аравии. В составе гостей дубль оформил форвард «Фейеноорда» Аясэ Уеда. Один мяч на счету Такефусы Кубо из «Реала Сосьедад».

Мьянма — КНДР — 1:6. Нападающий гостей Чон Иль Гван сделал хет-трик.

Группа C

Сингапур — Таиланд — 1:3;

Китай — Южная Корея — 0:3. Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил дубль.

Группа D

Тайвань — Малайзия — 0:1;

Кыргызстан — Оман — 1:0. Полузащитник «Волгаря» и сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев вышел на замену на 64-й минуте.

Группа E

Гонконг — Туркменистан — 2:2;

Узбекистан — Иран — 2:2.

Один из мячей сборной Узбекистана забил экс-полузащитник «Уфы», «Спартака» и «Урала» Остон Урунов. Вингер ЦСКА и команды хоязев Аббосбек Файзуллаев вышел на замену на 82-й минуте. Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов был заменён на 82-й минуте. Полузащитник московского «Торпедо» Хожимат Эркинов остался в запасе. Выступающий за «Кальяри» экс-полузащитник «Ростова» Эльдор Шомуродов провёл полный матч.

Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» иранец Сердар Азмун был заменён на 75-й минуте.

Группа F

Филиппины — Индонезия — 1:1;

Вьетнам — Ирак — 0:1.

Группа G

Пакистан — Таджикистан — 1:6. Полузащитник «Тюмени» и сборной Таджикистана Руслан Хайлоев вышел на замену на 88-й минуте.

Иордания — Саудовская Аравия — 0:2.

Группа H

Непал — Йемен — 0:2;

Бахрейн — ОАЭ — 0:2.

Группа I

Бангладеш — Ливан — 1:1;

Палестина — Австралия — 0:1. Матч прошёл в Кувейте.

По две команды из каждой группы выйдут в следующий раунд отбора, где будут разыграны первые путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.