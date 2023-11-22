Узбекистан сыграл вничью с Ираном. Результаты игр отбора ЧМ-2026 в Азии 21 ноября

В Азии проходит второй этап отбора на ЧМ-2026. 21 ноября прошли матчи 2-го тура первого группового этапа. Предлагаем ознакомиться с их результатами.
Группа A
Афганистан — Кувейт — 0:4. Матч проходил в Саудовской Аравии.
Индия — Катар — 0:3.
Группа B
Сирия — Япония — 0:5. Матч прошёл в Саудовской Аравии. В составе гостей дубль оформил форвард «Фейеноорда» Аясэ Уеда. Один мяч на счету Такефусы Кубо из «Реала Сосьедад».
Мьянма — КНДР — 1:6. Нападающий гостей Чон Иль Гван сделал хет-трик.
Группа C
Сингапур — Таиланд — 1:3;
Китай — Южная Корея — 0:3. Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил дубль.
Группа D
Тайвань — Малайзия — 0:1;
Кыргызстан — Оман — 1:0. Полузащитник «Волгаря» и сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев вышел на замену на 64-й минуте.
Группа E
Гонконг — Туркменистан — 2:2;
Узбекистан — Иран — 2:2.
Один из мячей сборной Узбекистана забил экс-полузащитник «Уфы», «Спартака» и «Урала» Остон Урунов. Вингер ЦСКА и команды хоязев Аббосбек Файзуллаев вышел на замену на 82-й минуте. Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов был заменён на 82-й минуте. Полузащитник московского «Торпедо» Хожимат Эркинов остался в запасе. Выступающий за «Кальяри» экс-полузащитник «Ростова» Эльдор Шомуродов провёл полный матч.
Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» иранец Сердар Азмун был заменён на 75-й минуте.
Группа F
Филиппины — Индонезия — 1:1;
Вьетнам — Ирак — 0:1.
Группа G
Пакистан — Таджикистан — 1:6. Полузащитник «Тюмени» и сборной Таджикистана Руслан Хайлоев вышел на замену на 88-й минуте.
Иордания — Саудовская Аравия — 0:2.
Группа H
Непал — Йемен — 0:2;
Бахрейн — ОАЭ — 0:2.
Группа I
Бангладеш — Ливан — 1:1;
Палестина — Австралия — 0:1. Матч прошёл в Кувейте.
По две команды из каждой группы выйдут в следующий раунд отбора, где будут разыграны первые путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.