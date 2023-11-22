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Полузащитник Гави не будет вызываться в сборную Испании до марта 2025 года

Полузащитник Гави не будет вызываться в сборную Испании до марта 2025 года
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Полузащитник «Барселоны» Гави не будет вызываться в сборную Испании до марта 2025 года, когда начнется европейский отборочный этап к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде, сообщает AS.

По информации источника, федерация Испании не хочет рисковать игроком, который получил полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и травму латерального мениска в матче квалификации чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1). В скором времени 19-летний испанец перенесёт операцию.

Таким образом, Гави пропустил финальную часть чемпионат Европы – 2024 и Олимпийские игры – 2024.
В нынешнем сезоне Гави сыграл 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Квалификация чемпионата мира в США, Мексике и Канаде пройдёт с марта 2025 по март 2026.

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