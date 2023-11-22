Лерой Зане — о красной карточке: несмотря на все мои эмоции, такого случаться не должно

Вингер сборной Германии Лерой Зане высказался о полученной на 49-й минуте красной карточке в товарищеском матче со сборной Австрии (0:2).

«Вечер, который невозможно забыть в Вене. Я извинился перед товарищами по команде в раздевалке за этот поступок. Несмотря на все мои эмоции и амбиции, со мной такого случаться не должно, особенно в нашей нынешней ситуации. Нашим фанатам тоже очень жаль. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы 2024 год стал для нас успешным», — написал Зане в своей соцсети Х (ранее Twitter).

В начале второго тайма 27-летний немец не сдержал эмоции и ударил защитника австрийцев Филиппа Мвене по лицу, после чего был удален за неспортивное поведение.

Как сообщает Opta, это первое удаление Зане за профессиональную карьеру. Перед первой красной карточкой Сане успел провести 402 матча (59 за сборную Германии, 151 за «Баварию», 135 за «Манчестер Сити» и 57 за «Шальке»).