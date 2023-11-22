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Лионель Месси: мы вошли в историю, но она вновь будет отмечена репрессиями бразильцев

Лионель Месси: мы вошли в историю, но она вновь будет отмечена репрессиями бразильцев
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над сборной Бразилии (1:0) в матче шестого тура квалификации чемпионата мира – 2026 в США, Мексике и Канаде.

«Сегодня вечером мы вошли в историю, но важно сказать, что она вновь будет отмечена репрессиями бразильцев против аргентинцев. С этим нельзя мириться. Это безумие. Это нужно было немедленно прекратить», — приводит слова Месси инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Начало матча между сборными было отложено на 30 минут из-за драки болельщиков между собой и с полицией на стадионе. В конфликт вмешались аргентинские футболисты, но после Месси увел команду с поля в подтрибунное помещение.

После шести матчей Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте (7 очков).

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 6-й тур
22 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Отаменди – 63'    
Удаления: Жоэлинтон – 81' / нет
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