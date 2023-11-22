Алексей Шпилевский — о Лиге Европы: это дополнительный бонус, чтобы показать себя

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский назвал цель команды в Лиге Европы.

«Мы изначально говорили, что для нас играть в Европе — это дополнительный бонус, чтобы показать себя против больших соперников, посмотреть, насколько мы готовы. Результат говорит об одном, но профессионалы увидят, что мы отлично выглядели во всех матчах. Где-то не хватает опыта, но мы, маленький клуб из Кипра, показываем, по моему мнению, отличный футбол.

Если дальше с «Рейнджерсом» и «Спартой» будем демонстрировать такой же перфоманс, как в Испании с «Бетисом», но с исправленными индивидуальными ошибками, то надеемся на продвижение дальше — выход из группы Лиги Европы или попадание в Лигу конференций с третьего места», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Арис» впервые в истории клуба выиграл чемпионат Кипра и пробился в еврокубки. По итогам квалификации команда Шпилевского вышла в групповой этап Лиги Европы.

После четырёх туров «Арис» занимает последнее четвёртое место с 3 очками в группе С с «Реалом Бетис» (9 очков), «Рейнджерсом» (7 очков), «Спартой» (4 очка).